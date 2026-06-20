日本―オランダ戦で大あざ「誰が殴ったんだ？」 久保以外にもいた心配な人物「何があったの？」
W杯オランダ戦
サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2節・チュニジア戦を迎える。第1節ではオランダと2-2の引き分け。負傷していたオランダ選手の近況に、ファンも驚きの声を上げている。
オランダ代表DFのヤン・ポール・ファン・ヘッケは、日本戦で右目を負傷。目の下が大きく腫れている姿も確認されていた。
三笘薫が所属する英プレミアリーグのブライトンでプレーしていたが、日本戦後にはトッテナム・ホットスパーへの移籍が発表されている。19日には新クラブの公式Xで「スパーズのシャツを着たヤン・ポール・ファン・ヘッケ、ミッキーのご厚意で」との文面で、ファンに向けての挨拶動画が公開された。
ただ、動画に現れたファン・ヘッケの右目下には黒く大きなあざのようなものが。日本戦の負傷の影響とみられるが、海外ファンからは様々な声が上がった。
「スパーズの選手として15分ですでに目の周りにあざができてる」
「彼を殴って契約結ばせたのか」
「すでに怪我してる！」
「誰が彼を殴ったんだ？」
「一体なんだこれは」
「ちゃんと見えるの？」
「スパーズと契約させるために殴ったの？」
「こんなデカいあざがあって、どうやってメディカルチェック通ったんだ？」
「目どうしたの？」
「目に何があったの？」
オランダ代表は20日（同21日）にスウェーデン戦を控えている。日本代表もオランダ戦で久保建英が負傷。日本のファンからは「お互いボロボロだなぁ」「目、大丈夫ですかね？」とファン・ヘッケにも心配する声があがっていた。