W杯オランダ戦

サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2節・チュニジア戦を迎える。第1節ではオランダと2-2の引き分け。負傷していたオランダ選手の近況に、ファンも驚きの声を上げている。

オランダ代表DFのヤン・ポール・ファン・ヘッケは、日本戦で右目を負傷。目の下が大きく腫れている姿も確認されていた。

三笘薫が所属する英プレミアリーグのブライトンでプレーしていたが、日本戦後にはトッテナム・ホットスパーへの移籍が発表されている。19日には新クラブの公式Xで「スパーズのシャツを着たヤン・ポール・ファン・ヘッケ、ミッキーのご厚意で」との文面で、ファンに向けての挨拶動画が公開された。

ただ、動画に現れたファン・ヘッケの右目下には黒く大きなあざのようなものが。日本戦の負傷の影響とみられるが、海外ファンからは様々な声が上がった。

「スパーズの選手として15分ですでに目の周りにあざができてる」

「彼を殴って契約結ばせたのか」

「すでに怪我してる！」

「誰が彼を殴ったんだ？」

「一体なんだこれは」

「ちゃんと見えるの？」

「スパーズと契約させるために殴ったの？」

「こんなデカいあざがあって、どうやってメディカルチェック通ったんだ？」

「目どうしたの？」

「目に何があったの？」

オランダ代表は20日（同21日）にスウェーデン戦を控えている。日本代表もオランダ戦で久保建英が負傷。日本のファンからは「お互いボロボロだなぁ」「目、大丈夫ですかね？」とファン・ヘッケにも心配する声があがっていた。