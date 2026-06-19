2026年6月18日、韓国メディア・韓国日報は中国政府が米国と韓国、日本による拡大抑止（核の傘）協議に強い懸念を示し、警告したと報じた。記事によると、中国外交部の林剣報道官は定例会見で、米国が日本と拡大抑止協議（EED）、韓国と核協議グループ（NCG）会議を相次いで開催したことについて、「厳粛な懸念を表明する」と述べた。林報道官は「拡大抑止は冷戦の産物だ」と主張し、一部の国が地政学的利益を背景に核抑止協力を強