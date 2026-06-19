4年ぶりに、赤いテントが里帰りです。今月27日に開幕する木下大サーカスの岡山公演に向け巨大なテントの設営が始まりました。 【写真を見る】木下大サーカス岡山公演に向け「赤いテント」設営が始まるサーカスの団員およそ50人を含む80人ほどで組み上げ みんなで力を合わせて組み上げ 岡山ドーム東隣の特設会場で木下大サーカスの名物赤テントの設営が始まりました。サーカスの団員およ