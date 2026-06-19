◆横浜｜結婚記念日にぴったりなメッセージプレートが付けられるレストラン5選。夜景自慢のバーや長文メッセージができるお店も画像：RistoranteATTIMO横浜での結婚記念日ディナーにぴったりなメッセージプレート付きレストランをご紹介。横浜らしい海夜景がきれいなレストランや高級ホテルの最上階バーなどロマンティックなお店をピックアップ。ナンバーケーキにたっぷりのメッセージを入れられるメッセージプレートなど様々なメ