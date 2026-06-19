横浜｜結婚記念日にぴったりなメッセージプレートが付けられるレストラン5選。夜景自慢のバーや長文メッセージができるお店も
◆横浜｜結婚記念日にぴったりなメッセージプレートが付けられるレストラン5選。夜景自慢のバーや長文メッセージができるお店も
画像：RistoranteATTIMO
横浜での結婚記念日ディナーにぴったりなメッセージプレート付きレストランをご紹介。横浜らしい海夜景がきれいなレストランや高級ホテルの最上階バーなどロマンティックなお店をピックアップ。ナンバーケーキにたっぷりのメッセージを入れられるメッセージプレートなど様々なメッセージプレートデザインがあるので、大切な日を彩るレストランを見つけよう。
ウェスティンホテル横浜（みなとみらい）／天空23階の窓側確約！モエのボトルを傾ける大人の記念日プラン
ウェスティンホテル横浜の最上階に位置する「コード・バー」は、しなやかな曲線が織りなすアートのような空間で横浜の夜景を望める天空のバー。こちらの特等席では、ボトルシャンパンを傾けながらいただく気品あふれるアニバーサリープランが用意されている。
結婚記念日という記念すべき夜の幕開けにふさわしい「モエ・エ・シャンドン モエ・アンペリアル」のボトルが、丸ごと1本用意される贅沢な窓側確約プラン。料理はハモンセラーノや特製ペスカトーレなど、お好みの2品をセレクトできるのがうれしい。
優雅な時間の締めくくりには、ボンボンショコラやマカロンが彩るデザートプレートが登場。希望のメッセージを添えてスマートに差し出される大人好みのサプライズは、甘美な夜の記憶をいっそう深いものへと仕立ててくれる。
遮るもののない横浜の美景に包まれながら、大切な相手とのひとときをより魅力的なものにして。
【窓側確約】アニバーサリープラン+モエ・エ・シャンドン モエ・アンペリアル1本+フード2品
店舗名：コード・バー／ウェスティンホテル横浜
最寄り駅：みなとみらい
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2-8 ウェスティンホテル横浜 23F
料金：12,000円
※税・サ込
LITORANEO 横浜みなとみらい（みなとみらい）／海景色とともに自慢のパスタや横濱ビーフを堪能する特別な夜
馬車道駅より直結、横浜市庁舎ラクシスフロント内に構える「LITORANEO 横浜みなとみらい」。こちらで予約できるのは、窓の外に広がる美しい海の景色を眺めながら楽しむ“リトラーネオディナー”。
まずは乾杯ドリンクで華やかにスタート。コンソメジュレのアミューズやみやじ豚のパテなど洗練された前菜に続き、選べる自慢のパスタや、「真鯛の香草パン粉焼き」＆「横濱ビーフのビステッカ」のWメインがお目見え。さらには、自家製ティラミスや食後のカフェも付いた全7皿のフルコースに大満足。
食後のひとときをロマンティックに仕立ててくれるのは、華やかな特製アニバーサリープレート。美しいメッセージが添えられた1皿とともに今日までの感謝を伝える時間は、忘れられない最高の思い出に。
美しい夜景を背景にしたディナーならではのシックな大人の雰囲気の中、笑顔あふれるあたたかなアニバーサリーをかなえて。
【リトラーネオディナー】パスタや肉＆魚のWメインなど7皿+乾杯ドリンク+カフェ＋アニバーサリープレート
店舗名：LITORANEO 横浜みなとみらい
最寄り駅：馬車道
住所：神奈川県横浜市中区本町6-50-10 横浜市庁舎 ラクシスフロント 2F
料金：7,500円
※税・サ込
イルピノーロ スカイテラス（横浜）／大パノラマ夜景と楽しむ、Wメイン×2時間飲み放題の贅沢コース
そごう横浜店の10階、ブラウン系でデザインされた落ち着きのある洗練空間「イルピノーロ スカイテラス」で、壮観な横浜の景色を眺めながら味わう、2時間の飲み放題が付いた豪華なフルコースはいかが？
特別な日のディナーを華やかに彩るのは、旬の食材を散りばめた前菜盛り合わせや本日のパスタに続き、上品なトリュフの香りが広がる「牛フィレ肉のアッロースト」と日替わりソースで仕立てる「鮮魚のサルタート」のふたつのメインディッシュ。スパークリングワインやビールを含む豊富なラインナップが飲み放題なので、1皿ごとにお好みの1杯とのマリアージュを堪能できる。
デザートタイムには心温まるメッセージプレートが用意され、目の前に広がる大パノラマの夜景と響き合うサプライズに、パートナーの最高の笑顔があふれるはず。
刻一刻と表情を変える幻想的な横浜のベイビューを眼下に、ワインを片手にお互いへの感謝を語り合う贅沢な夜を。
【横浜ディナー】牛フィレ肉と鮮魚のWメインなどフルコース全6皿+2時間飲み放題+メッセージプレート
店舗名：イルピノーロ スカイテラス
最寄り駅：横浜
住所：神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店 10F
料金：8,745円
※税・サ込
リストランテ マンジャーレ 伊勢山（桜木町）／長文メッセージに想いをのせるナンバーケーキ付きディナー
桜木町の紅葉坂を少し上った丘の上に静かに佇む「リストランテ マンジャーレ 伊勢山」は、白を基調とした柔らかな灯りがエレガントな洋館レストラン。祝福の日には、非日常感に包まれる上品な空間で楽しめる、ナンバーケーキ付き記念日ディナーをぜひリザーブして。
乾杯スパークリングワインで優雅に幕を開けるのは、契約農家から届く旬野菜を使った前菜やこだわりのパスタ、そして旬魚のソテーや牛サーロインのローストといった贅沢なWメインを含む、全5皿のシズル感あふれる美しきコース。
こちらのプランの最大の魅力は、写真映え間違いなしのナンバーケーキ。50文字以上の長文メッセージを刻むことができるため、結婚記念日を機に伝えたい大切な想いを表現した世界にひとつだけのサプライズがかなう。
2人の特別な数字を象ったナンバーケーキとあふれるほどのメッセージに想いをのせて、絆が深まる感動の夜をプロデュースしよう。
【ナンバーケーキ付き記念日ディナー】真鯛・ロースWメイン全5皿+乾杯スパークリングワイン（OZ限定）
店舗名：リストランテ マンジャーレ 伊勢山
最寄り駅：桜木町
住所：神奈川県横浜市西区宮崎町58-3 伊勢山ヒルズ 1F
料金：9,000円
※税・サ込
Ristorante ATTIMO（みなとみらい）／思い出を形に残す記念日。ボリューム満点のシェフおまかせイタリアン
みなとみらいのパシフィコ横浜2階に位置し、大きく取られた窓から開放的な港の景色を望む「Ristorante ATTIMO」。こちらでは、魚＆肉のWメインなどのシェフおまかせフルコースに、お祝いのホールケーキが付いたプランがおすすめ。
乾杯ドリンクで喉を潤したら、前菜5種盛り合わせから始まり、ピッツァやパスタ、そして魚料理と肉料理のWメインまで網羅したボリューム満点のシェフおまかせフルコースを召し上がれ。料理には、農家直送の旬野菜や漁港直送の鮮魚が使われており、食材のうまみが活きた印象的な味わいに。
美食の余韻に浸る食後には、お祝いの主役にふさわしいメッセージ入りのホールケーキが登場。さらに、こちらのプランにはうれしい記念撮影サービスも付いており、結婚記念日の思い出を素敵な形に残すことができる。
サプライズケーキからフォトサービスまで至れり尽くせり。とっておきの記念日に、ぜひ。
【記念日ディナー】前菜5種盛りやWメインにホールケーキなど+乾杯ドリンク+ホールケーキ＆フォトサービス
店舗名：Ristorante ATTIMO
最寄り駅：みなとみらい
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 パシフィコ横浜展示ホール 2F 海側
料金：9,900円
※税・サ込
画像：RistoranteATTIMO
横浜での結婚記念日ディナーにぴったりなメッセージプレート付きレストランをご紹介。横浜らしい海夜景がきれいなレストランや高級ホテルの最上階バーなどロマンティックなお店をピックアップ。ナンバーケーキにたっぷりのメッセージを入れられるメッセージプレートなど様々なメッセージプレートデザインがあるので、大切な日を彩るレストランを見つけよう。
ウェスティンホテル横浜（みなとみらい）／天空23階の窓側確約！モエのボトルを傾ける大人の記念日プラン
ウェスティンホテル横浜の最上階に位置する「コード・バー」は、しなやかな曲線が織りなすアートのような空間で横浜の夜景を望める天空のバー。こちらの特等席では、ボトルシャンパンを傾けながらいただく気品あふれるアニバーサリープランが用意されている。
結婚記念日という記念すべき夜の幕開けにふさわしい「モエ・エ・シャンドン モエ・アンペリアル」のボトルが、丸ごと1本用意される贅沢な窓側確約プラン。料理はハモンセラーノや特製ペスカトーレなど、お好みの2品をセレクトできるのがうれしい。
優雅な時間の締めくくりには、ボンボンショコラやマカロンが彩るデザートプレートが登場。希望のメッセージを添えてスマートに差し出される大人好みのサプライズは、甘美な夜の記憶をいっそう深いものへと仕立ててくれる。
遮るもののない横浜の美景に包まれながら、大切な相手とのひとときをより魅力的なものにして。
【窓側確約】アニバーサリープラン+モエ・エ・シャンドン モエ・アンペリアル1本+フード2品
店舗名：コード・バー／ウェスティンホテル横浜
最寄り駅：みなとみらい
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2-8 ウェスティンホテル横浜 23F
料金：12,000円
※税・サ込
LITORANEO 横浜みなとみらい（みなとみらい）／海景色とともに自慢のパスタや横濱ビーフを堪能する特別な夜
馬車道駅より直結、横浜市庁舎ラクシスフロント内に構える「LITORANEO 横浜みなとみらい」。こちらで予約できるのは、窓の外に広がる美しい海の景色を眺めながら楽しむ“リトラーネオディナー”。
まずは乾杯ドリンクで華やかにスタート。コンソメジュレのアミューズやみやじ豚のパテなど洗練された前菜に続き、選べる自慢のパスタや、「真鯛の香草パン粉焼き」＆「横濱ビーフのビステッカ」のWメインがお目見え。さらには、自家製ティラミスや食後のカフェも付いた全7皿のフルコースに大満足。
食後のひとときをロマンティックに仕立ててくれるのは、華やかな特製アニバーサリープレート。美しいメッセージが添えられた1皿とともに今日までの感謝を伝える時間は、忘れられない最高の思い出に。
美しい夜景を背景にしたディナーならではのシックな大人の雰囲気の中、笑顔あふれるあたたかなアニバーサリーをかなえて。
【リトラーネオディナー】パスタや肉＆魚のWメインなど7皿+乾杯ドリンク+カフェ＋アニバーサリープレート
店舗名：LITORANEO 横浜みなとみらい
最寄り駅：馬車道
住所：神奈川県横浜市中区本町6-50-10 横浜市庁舎 ラクシスフロント 2F
料金：7,500円
※税・サ込
イルピノーロ スカイテラス（横浜）／大パノラマ夜景と楽しむ、Wメイン×2時間飲み放題の贅沢コース
そごう横浜店の10階、ブラウン系でデザインされた落ち着きのある洗練空間「イルピノーロ スカイテラス」で、壮観な横浜の景色を眺めながら味わう、2時間の飲み放題が付いた豪華なフルコースはいかが？
特別な日のディナーを華やかに彩るのは、旬の食材を散りばめた前菜盛り合わせや本日のパスタに続き、上品なトリュフの香りが広がる「牛フィレ肉のアッロースト」と日替わりソースで仕立てる「鮮魚のサルタート」のふたつのメインディッシュ。スパークリングワインやビールを含む豊富なラインナップが飲み放題なので、1皿ごとにお好みの1杯とのマリアージュを堪能できる。
デザートタイムには心温まるメッセージプレートが用意され、目の前に広がる大パノラマの夜景と響き合うサプライズに、パートナーの最高の笑顔があふれるはず。
刻一刻と表情を変える幻想的な横浜のベイビューを眼下に、ワインを片手にお互いへの感謝を語り合う贅沢な夜を。
【横浜ディナー】牛フィレ肉と鮮魚のWメインなどフルコース全6皿+2時間飲み放題+メッセージプレート
店舗名：イルピノーロ スカイテラス
最寄り駅：横浜
住所：神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店 10F
料金：8,745円
※税・サ込
リストランテ マンジャーレ 伊勢山（桜木町）／長文メッセージに想いをのせるナンバーケーキ付きディナー
桜木町の紅葉坂を少し上った丘の上に静かに佇む「リストランテ マンジャーレ 伊勢山」は、白を基調とした柔らかな灯りがエレガントな洋館レストラン。祝福の日には、非日常感に包まれる上品な空間で楽しめる、ナンバーケーキ付き記念日ディナーをぜひリザーブして。
乾杯スパークリングワインで優雅に幕を開けるのは、契約農家から届く旬野菜を使った前菜やこだわりのパスタ、そして旬魚のソテーや牛サーロインのローストといった贅沢なWメインを含む、全5皿のシズル感あふれる美しきコース。
こちらのプランの最大の魅力は、写真映え間違いなしのナンバーケーキ。50文字以上の長文メッセージを刻むことができるため、結婚記念日を機に伝えたい大切な想いを表現した世界にひとつだけのサプライズがかなう。
2人の特別な数字を象ったナンバーケーキとあふれるほどのメッセージに想いをのせて、絆が深まる感動の夜をプロデュースしよう。
【ナンバーケーキ付き記念日ディナー】真鯛・ロースWメイン全5皿+乾杯スパークリングワイン（OZ限定）
店舗名：リストランテ マンジャーレ 伊勢山
最寄り駅：桜木町
住所：神奈川県横浜市西区宮崎町58-3 伊勢山ヒルズ 1F
料金：9,000円
※税・サ込
Ristorante ATTIMO（みなとみらい）／思い出を形に残す記念日。ボリューム満点のシェフおまかせイタリアン
みなとみらいのパシフィコ横浜2階に位置し、大きく取られた窓から開放的な港の景色を望む「Ristorante ATTIMO」。こちらでは、魚＆肉のWメインなどのシェフおまかせフルコースに、お祝いのホールケーキが付いたプランがおすすめ。
乾杯ドリンクで喉を潤したら、前菜5種盛り合わせから始まり、ピッツァやパスタ、そして魚料理と肉料理のWメインまで網羅したボリューム満点のシェフおまかせフルコースを召し上がれ。料理には、農家直送の旬野菜や漁港直送の鮮魚が使われており、食材のうまみが活きた印象的な味わいに。
美食の余韻に浸る食後には、お祝いの主役にふさわしいメッセージ入りのホールケーキが登場。さらに、こちらのプランにはうれしい記念撮影サービスも付いており、結婚記念日の思い出を素敵な形に残すことができる。
サプライズケーキからフォトサービスまで至れり尽くせり。とっておきの記念日に、ぜひ。
【記念日ディナー】前菜5種盛りやWメインにホールケーキなど+乾杯ドリンク+ホールケーキ＆フォトサービス
店舗名：Ristorante ATTIMO
最寄り駅：みなとみらい
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 パシフィコ横浜展示ホール 2F 海側
料金：9,900円
※税・サ込