FIFAランキング更新サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は開幕から1週間が経過し、グループ2戦目へと突入。最新のFIFAランキングでは日本がワンランクアップの17位に。南米の強豪国を超えた格付けに、ネット上では反響が寄せられた。日本はグループFの初戦で格上のオランダと対戦。1-2で迎えた後半43分に、コーナーキックから鎌田の得点で追いつきドロー発進に。リアルタイムで更新されるFIFAランキングは大会前の18位から1