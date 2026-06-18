塩野義製薬が後場強含んでいる。午後１時ごろに、イギリスのＦ２Ｇ社と共同開発する新規抗真菌薬オロロフィムの侵襲性アスペルギルス症患者を対象とするグローバル第３相臨床試験（ＯＡＳＩＳ試験）において、主要評価項目を達成したと発表しており、好材料視されている。 塩野義では、Ｆ２Ｇ社との契約に基づきオロロフィムの共同開発を進めるとともに、欧州及びアジアでの開発及び独占的販売権を有しており、試験結