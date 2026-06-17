[6.17 北中米W杯グループリーグ第1節](サンフランシスコ)※13:00開始<出場メンバー>[オーストリア]先発GK 1 アレクサンダー・シュラガーDF 5 シュテファン・ポッシュDF 8 ダビド・アラバDF 15 フィリップ・ラインハートDF 16 フィリップ・ムウェネMF 4 ザベル・シュラーガーMF 6 ニコラス・ザイバルトMF 9 マルセル・ザビッツァーMF 18 ロマーノ・シュミットMF 20 コンラッド・ライマーFW 14 サーシャ・カライジッチ控えGK 1