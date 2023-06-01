chilldspotが、2027年2月より全国6都市を巡るワンマンツアーを開催することが決定した。6月16日に開催されたchilldspot対バンライブ＜ジャム Vol.3＞東京公演にて発表された本ツアーは、発表時に会場から大きな歓声が上がるなど、早くも期待の高さを感じさせるものとなった。ツアーは2027年2月6日の宮城・仙台Rensa公演を皮切りに、福岡・DRUM LOGOS、北海道・PENNY LANE 24、愛知・THE BOTTOM LINE、大阪・BIGCATを巡り、2027年3