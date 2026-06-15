セブン‐イレブン・ジャパンは6月23日、値ごろ感のあるおむすび「銀しゃりむすび」シリーズを全国で順次発売する。「銀しゃりむすび」シリーズ発売「美味しいお米を食べたい」というニーズに応え、「お米本来の美味しさを、もっとダイレクトに味わえること」をコンセプトに、あえて海苔を使用しない設計とした。全国各地の優良な産地・品種の中から厳選したお米を数種類ブレンドし、お米への負荷が少ない「低圧精米」を採用。粒立