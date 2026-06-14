海水浴シーズンを前に14日大分市の田ノ浦ビーチで本田技研工業のグループによる恒例の海外清掃が行われました。 この活動は地域の環境を守ろうと毎年全国で実施されていて、2026年で20周年を迎えます。 14日は県内のホンダグループ関係者らおよそ175人が参加し、ビーチに落ちているゴミを拾い集めました。 会場にはホンダが独自に開発した清掃用機材が登場し、新たに開発された子ども用のビ}