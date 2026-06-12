小田急ホテルセンチュリーサザンタワーにある「サザンタワーダイニング」では、旬のフルーツ2種類を組み合わせた「W(ダブル)フルーツかき氷」シリーズを展開中。7月1日(水)〜8月31日(月)の期間限定で、甘くて瑞々しい“桃”と爽やかで上品な味わいの“シャインマスカット”を組み合わせた「桃×シャインマスカットWフルーツかき氷」が登場する。「桃×シャインマスカットWフルーツかき氷」について「Wフルーツかき氷」は、フルーツ