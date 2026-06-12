バンダイスピリッツは、『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より「【抽選販売】HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」(4,180円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて抽選販売が行われ、受付期間は2026年6月10日(水)12時〜2026年6月17日(水)15時で、2026年6月19日(金)当選発表、2026年7月発送予定。2026年7月発送予定「【抽選販売】HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」(4,180円)『新機