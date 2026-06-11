前橋市のアパートで2021年、生後1カ月の次女に暴行を加え死なせたとして、傷害致死と傷害の罪に問われた住所不定、無職狩野正輝被告（25）の裁判員裁判で、前橋地裁は11日、懲役9年（求刑懲役12年）の判決を言い渡した。高橋正幸裁判長は判決理由で、生後間もない無抵抗の乳児に継続的な虐待を繰り返しており「卑劣かつ悪質」と指摘。弁護側は、注意欠如多動症（ADHD）に近い傾向があるとして懲役6年が妥当と主張したが「影響