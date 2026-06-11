【ARTFX J トウコ with ポカブ】 11月 再販予定 価格：15,400円 コトブキヤは、フィギュア「ARTFX J トウコ with ポカブ」を11月に再販する。価格は15,400円。 本製品は、ゲーム「ポケットモンスター ブラック・ホワイト」より、主人公の「トウコ」とひぶたポケモンの「ポカブ」を、同社のフィギュアシリーズ「ARTFX J」で商品化したもの。2018年3月に発売し