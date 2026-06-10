千葉県教育委員会は10日、県内の公立中学に勤務する20歳代の男性教師が、勤務先の中学校に通っていた女子生徒に性暴力を行ったとして、懲戒免職処分にしたと発表した。県教委によるとこの男性教師は、中学校の卒業式が終わった2026年3月頃から4月頃までの間、卒業生だった女子生徒にSNSで連絡を取り、車で連れ回した他、ハグをして、キスをしたという。女子生徒の保護者が教頭に相談したことから発覚したという。男性教師は「キス