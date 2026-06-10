園児の母親が携帯に出ない。仕方なく職場へかけてみると…!?【漫画を読む】母親の職場に急いで電話をするが…!?まえだ永吉(@eikiccy)さんがブログで公開している『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』は、保育士として働いた経験をもとにフィクションを交えて描いた作品だ。今回は第11話から第15話までのエピソードを紹介するとともに、保育現場で実際に起こる保護者対応について話を聞いた。■園児の母親が電話に出ない！『保護