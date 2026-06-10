園児が38.5度の高熱!! 母親と連絡がつかないことは「あるあるなんです」発熱した園児をめぐる先生たちの苦悩【作者に聞く】

園児が38.5度の高熱!! 母親と連絡がつかないことは「あるあるなんです」発熱した園児をめぐる先生たちの苦悩【作者に聞く】