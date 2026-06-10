園児が38.5度の高熱!! 母親と連絡がつかないことは「あるあるなんです」発熱した園児をめぐる先生たちの苦悩【作者に聞く】
【漫画を読む】母親の職場に急いで電話をするが…!?
まえだ永吉(@eikiccy)さんがブログで公開している『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』は、保育士として働いた経験をもとにフィクションを交えて描いた作品だ。今回は第11話から第15話までのエピソードを紹介するとともに、保育現場で実際に起こる保護者対応について話を聞いた。
■園児の母親が電話に出ない！
はると君の顔が熱く感じられたため検温すると、体温は38.5度。多屋先生はすぐに母親の勤務先へ連絡するが、その日は仕事が休みだと知らされる。さらに父親へ電話すると、「今日は妻が仕事休みなので、そっちにかけてもらえませんか？」との返答だった。母親と連絡が取れない状況に、父親も「僕からも妻に一度かけてみるので、もう少し待ってもらえますか？」と困惑した様子を見せる。
■先生たちが看病に追われる一日
多屋先生がベテランの青井先生へ相談すると、青井先生も驚きを隠せない。その後も母親からの連絡はなく、先生たちは体調を崩したはると君の看病を続けながら対応に追われることになる。
■お迎え時間も過ぎてようやく現れた母親は？
19時を過ぎたころ、ようやく母親が迎えに現れ、「すみませ〜ん。仕事で電話出られなくてェ〜」と説明する。多屋先生はその日の経緯を伝え、翌日も熱が下がらない場合は病院を受診するよう依頼した。保育園では感染症対策として、解熱後24時間は登園を控えるルールがある。説明を受けた母親は大きくため息をつき、「わかりましたぁ〜。さようなら〜」と言い残して帰宅するのだった。
■保育現場では"あるある"な出来事
園児の保護者と連絡が取れなくなるケースについて、まえださんは「あります。SNSに投稿した際のコメントでもたくさんあったのですが、『あるある』なんです」と語る。一方で、仕事や用事などで電話に出られない事情もあるため、「出れなかった場合はできるだけ早く折り返してほしいなとは思います」と保護者への思いも明かした。
また、感染症が広がりやすい保育現場での体調管理については、「季節問わずマスクをして念入りに手洗いうがい、消毒をして、毎日R-1(免疫力を高める飲料)を飲んで...とできるだけの努力はしていたんですが、よく体調を崩していました」と振り返る。
はたして、はると君の体調は無事に回復するのか。続きが気になる人は本編で確かめてほしい。
取材協力：まえだ永吉(＠eikiccy)
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