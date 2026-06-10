◇ナ・リーグパドレス3−5レッズ（2026年6月9日サンディエゴ）パドレスは9日（日本時間10日）、本拠でのレッズ戦に延長戦の末、競り負け敗戦。11回に登板した松井裕樹投手（30）が決勝2ランを被弾し、今季初黒星を喫した。打線が9回1死満塁の絶好のサヨナラ機を生かせず、2−2のまま延長戦に入ると、延長10回に1点を勝ち越された。それでもその裏、テイラーが中前適時打を放って同点とし、3−3で11回に突入した。松井