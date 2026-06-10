俳優本木雅弘（60）が8日放送されたTBS系「幹事Xと名店の夜」に出演。友達がほとんどいないことを告白した。同番組内の企画で本木は今回、幹事となって参加メンバーを自身で集め、食事会を開催する役を担うことになった。冒頭のトークで本木は「キツいですよね。心の友はいますよ。私ほとんど人付き合いしていないので、友達がいない」と明言した。そして「飲みに行くとかほとんどないんですよ。同じ業界（芸能界）の中の人は特に