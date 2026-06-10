滋賀県彦根市は９日、市のキャラクター「ひこにゃん」＝写真＝が民間事業者のイベントに出演する際の派遣負担金について、７月から３万円引き上げ、最大１４万円にすると発表した。物価高騰などが理由で、値上げは初めてとなる。割引制度を適用していた市内の事業者や非営利団体向けも１万５０００円アップし、７万円となる。市によると、負担金はひこにゃんの活動に関する経費や同行スタッフらの人件費などに充てている。２０