スコットランド挑戦は、望んだようにいかなかった。稲村隼翔は、このままJリーグに完全移籍すると言われている。昨年夏、アルビレックス新潟からセルティックに移籍した稲村。だが、グラスゴーでは機会を得ることができず、リーグ戦で１試合出場にとどまり、シーズン途中にFC東京にレンタル移籍した。日本に戻った稲村は、レギュラーとしてJ1百年構想リーグで17試合に出場。セルティックに戻ることなく、FC東京が完全移籍で