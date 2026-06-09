子どもたちに農業へ親しみを持ってもらおうと、JAバンクが小学生向けのオリジナル教材を大分県教委に贈呈しました。 【写真を見る】QRコード利用した農業学べる教材JAバンクおおいたが小学5年生などへ贈呈 JAバンクは農業に対して理解を深めてもらおうと、2008年から全国の小学生に教材を提供しています。 JA大分信連の後藤文生理事長らが9日、県教育委員会を訪れ山田雅文教育長に教材本の目録を贈りました。 教材には