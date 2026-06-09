ソフトバンクグループは寄り付き大口の買い注文に気配値でのスタートとなり、急速に切り返す展開となっている。前日の米国株市場では半導体関連株が幅広く買い戻されフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が５．６％高に買われ、一昨日に暴落した分のほぼ半分を取り戻す格好となった。 ソフトバンクＧ傘下の半導体設計アーム・ホールディングス＜ARM＞も下げ止まっており、これを受けてソフ