お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣（50）が8日に放送された日本テレビ系「世界まる見え!テレビ特捜部」（後7・00）に出演。空港の荷物検査で止められた出来事を振り返った。今回は「危機一髪SP」と題して放送され、世界各国の空港で怪しい荷物を持ち込もうとする旅行者と、それを阻止する国境警備隊の攻防を捉えたVTRを紹介。スタジオトークで空港でのトラブルが話題になると、柴田は「僕も一回あるんですよ」と苦笑