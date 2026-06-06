【ほん怖】長距離ドライブの謎…【漫画】本編を読む河野りぬ(@job_rinu)さんはSNSやブログを中心に仕事や子育てなどのエッセイ漫画を公開している。今回は友人の実体験をもとに描かれた「【ほん怖】長距離ドライブの謎…(1)〜(5)」をお届けする。ちょっと怖い話なので、この夏にぜひ読みたい作品だ。その他、著者に本作を描いた理由などについても伺った。■「夢じゃないよね…？」濃霧の海、眠ったままの彼氏…「【ほん怖】長距離