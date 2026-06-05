愛知県名古屋市のヒルトン名古屋では、1階オールデイダイニング「インプレイス3-3（スリースリー）」にて、ポップな彩りと繊細な味わいが魅力の韓国スイーツを、ビュッフェスタイルで楽しめるサマースイーツビュッフェを開催中です。2026年5月15日（金）から9月13日（日）までの木・金・土・日・祝日限定、時間は15:00〜17:00（料理提供16:30まで）となっており、8月6日（木）から8月16日（日）までは毎日開催されます。画像提供：