愛知県県民文化局の30代の男性職員が、酒に酔って女性のスカートの中を盗撮し逮捕されていたことが分かりました。県民文化局文化芸術課の男性職員(34)は、先月23日午前4時ごろ、名古屋市中区のマンションのエレベーターで女性のスカートの中をスマートフォンで撮影した疑いで逮捕され、その後釈放されています。現場に落ちていたスマホに盗撮した動画が残っていて、男性職員本人が警察署に取