「KAWAII LAB.」発の7人組女性アイドルグループ・CANDY TUNEのメンバー、村川緋杏の1st写真集『CANDY TUNE 村川緋杏1st写真集（仮）』（宝島社）が7月23日に発売される。CANDY TUNEメンバーによるソロ写真集の出版は今回が初。予約受付は6月2日正午より開始される。 【写真】『CANDY TUNE 村川緋杏1st写真集（仮）』先行カット 村川は2024年にリリースされた「倍倍FIGHT!」がTikTokの人気曲ランキン