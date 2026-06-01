国際親善試合が5月31日に行われ、ブラジル代表がパナマ代表に快勝した。負傷を抱えるネイマールはメンバーから外れた一方、ヴィニシウス・ジュニオールやハフィーニャらがブラジル代表のスタメンに名を連ねた一戦は、開始1分にヴィニシウスが強烈なミドルシュートを叩き込んで幸先よく先制に成功した。その後、14分には直接FKが壁に当たって入る不運な形のオウンゴールでパナマ代表に同点弾を許したが、39分にはヴィニシウス