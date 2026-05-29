立浪和義氏が名球会の公式YouTubeに出演したプロ通算2480安打の立浪和義氏が日本プロ野球名球会が発信する公式YouTube番組「名球会チャンネル」に出演。自身の中日監督時代にポジション変更を行った根尾昂投手について言及した。2018年ドラフト1位で入団。内野手登録だったが、立浪氏の監督就任1年目となった2022年3月に外野手登録に変更なった。立浪氏は「ショートでね、本当は本人がやりたかったというところで始まって、守