記事のポイントラルフローレンはAIをデザイン、物流、エージェント型検索まで拡大し、定価販売強化と高収益化を進めている。ラックスエクスペリエンスはAIを活用し、高額顧客予測から検索、レコメンド、商品生成まで顧客体験全体を最適化している。ラグジュアリーブランド各社は、AIを単なる効率化ではなく、高LTV顧客獲得とパーソナライズ強化の中核技術として活用しはじめている。ラルフローレンとラックスエクスペリエンス（Lux