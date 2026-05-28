卓球の「アジア卓球選手権2026 兼 世界卓球2027 アジア大陸予選会」が26日から27日にかけて、埼玉県の所沢市民体育館で行われた。国内の実力者が集まった中、女子の戦いを制したのは長粼美柚（木下グループ）。ライバル国・中国のメディアも、その戦いぶりに注目している。 ■怪我乗り越え掴んだ代表切符 今回は、10月にウズベキスタン・タシケントで行われるアジア卓球選手権の出場権をかけた戦い。女子では、1月