読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！大好きな恋人に尽くし続けていた女性が、ある日偶然、彼の浮気現場に遭遇。信じがたい嘘をつきながら別の女性に言い寄る彼に対し、彼女が選んだ行動とは――彼の笑顔のために尽くし続けた日々私には、心から愛している恋人がいました。彼の笑顔を見ることがなによりもうれしく、一緒に過ごす時間はかけがえのないものでした。彼に喜んでほしい一心で、デートのたびに欲しがる洋服