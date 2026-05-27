レトロ遺産を掘り返す山下メロ氏記憶の扉のドアボーイ・山下メロです。記憶の底に埋没しがちな平成時代の遺産を今週も掘り返していきましょう。【写真】今週のレトロ遺産！さて、平成後期にスマホが普及し、令和の現在も変わらず使い続けられているため、平成といえば携帯電話というイメージがあります。今回は携帯電話の始まりを振り返ってみましょう。もともと移動電話は船舶電話から始まり、自動車電話へつながっていきます。自