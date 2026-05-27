¡½¡½LUA¤¬¹ð¤²¤ë¡¢6·î¤Î1¥«·î´Ö¤ÎÎø°¦±¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø¤Î±¿Ì¿¤Ï¡Ä¡Ä¡©¡ú6·î¤ÎÀ±¤ÎÆ°¤­¡úÆüÁý¤·¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤ëÆüº¹¤·¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë6·î¡£6·î21Æü¤Ï²Æ»ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Æüº¹¤·¤¬¶¯¤Þ¤ë¤´¤È¤ËÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Æ¤ÎËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾ðÇ®¤òßî¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ì¤è¤¦¤Ë¡¢Çß±«¤Î»þ´ü¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿´¿È¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¡¢Îø¤Î¥«¥ÓÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ëÎø¤Î³Ú¤·¤µ¤È´î¤Ó¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª