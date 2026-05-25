最下位に低迷するタイガースのスクーバルドジャースが、サイ・ヤング賞を2度受賞したタイガースのタリク・スクーバル投手の有力な移籍先候補として再び名前が挙がっている。米メディアは、タイガースの成績急降下によりトレード期限での放出が現実味を帯びてきたと指摘。豊富な資金力や有望株を持つドジャースを有力な移籍先候補として挙げている。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は24日（日本時間25日）の