【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ピラフ星人が、さらば青春の光 東ブクロのYouTubeチャンネル『さらば青春の光東ブクロのゴルフ学校 ～ 芸能界No. 1目指します ～』に出演した。同チャンネルにアーティストが出演するのは異例。 ■ピラフ星人はベストスコア68という凄腕ゴルファー 3月5日に行われたヒップホップ男性アーティストとして最年少で立った日本武道館公演でメジャー