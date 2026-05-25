ピラフ星人、さらば青春の光・東ブクロとゴルフ対決！ラウンドの模様を4週にわたって公開

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ピラフ星人が、さらば青春の光 東ブクロのYouTubeチャンネル『さらば青春の光東ブクロのゴルフ学校 ～ 芸能界No. 1目指します ～』に出演した。同チャンネルにアーティストが出演するのは異例。

■ピラフ星人はベストスコア68という凄腕ゴルファー

3月5日に行われたヒップホップ男性アーティストとして最年少で立った日本武道館公演でメジャーデビューが発表されたのが記憶に新しいピラフ星人。そのライブ中にもゴルフについて語られ、最近立ち上がったYouTubeチャンネル『OFF TAKE』では実際にゴルフをプレーする姿が見られるピラフ星人がいよいよ本格的にゴルファーとしての活動を始動!?

実はピラフ星人、小学生のときには地元・北海道のチャンピオンでもあり、インストラクターとして活動していたことも。ベストスコアはなんと68という凄腕ゴルファーなのだ。

そんな彼が芸能界でも指折りの実力を持つ東ブクロとどのようなラウンドをするのか、注目だ。なお、ラウンドの模様は、4週にわたって公開される。

■リリース情報

2026.06.17 ON SALE

SINGLE「Shalala」

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■関連リンク

YouTubeチャンネル『さらば青春の光東ブクロのゴルフ学校 ～ 芸能界No. 1目指します ～』

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