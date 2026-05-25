ジャイアンツがベイリーをトレードで放出したジャイアンツが、2024年と2025年にナ・リーグのゴールドグラブ賞を獲得したパトリック・ベイリー捕手を、ガーディアンズの有望株であるマット・ウィルキンソン投手と2026年ドラフト指名権（全体29位）と引き換えに放出する大型トレードを敢行した。現役GG賞捕手を放出するという異例の事態の裏には、かつて不動の正捕手として活躍したバスター・ポージー編成本部長との確執があったと