ロバーツ監督が説明ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は24日（日本時間25日）、大谷翔平投手の次回登板が27日（同28日）の本拠地ロッキーズ戦になると明かした。大谷は20日（同21日）のパドレス戦では4試合ぶりとなる二刀流出場。ローテ通りなら19日（20日）の登板が見込まれていたが、負担を考慮して翌日が休養日となる20日（同21日）に先発日を調整していた。次回登板は中6日でロッキーズ戦。前回登板時と同様、翌日チーム