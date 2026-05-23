ジャイアンツ戦で3打点の活躍ホワイトソックスの村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、敵地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。3点適時二塁打を放つなど、1安打2四死球3打点の活躍で勝利に貢献した。試合後、取材に対応した村上は、大谷翔平投手（ドジャース）以来、日本人選手2人目となるホームランダービー出場への思いを明かした。リーグトップの17本塁打を放っている村上に、記者からオールスター戦の恒例イベ