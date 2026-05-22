7人組グループ「XG」が6月1日にファーストピッチを務める大谷翔平投手らが所属するドジャースは21日（日本時間22日）、日本人7人組アーティストグループ「XG」が31日（同6月1日）に本拠地で行われるフィリーズ戦で始球式を務めると発表した。「XG」は2022年3月に「Tippy Toes」でデビュー。全米ビルボードチャート「Hot Trending Songs Powered by Twitter」で日本人アーティストとして史上初のウィークリー1位にランクイン、米