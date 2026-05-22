7人組グループ「XG」が6月1日にファーストピッチを務める

大谷翔平投手らが所属するドジャースは21日（日本時間22日）、日本人7人組アーティストグループ「XG」が31日（同6月1日）に本拠地で行われるフィリーズ戦で始球式を務めると発表した。

「XG」は2022年3月に「Tippy Toes」でデビュー。全米ビルボードチャート「Hot Trending Songs Powered by Twitter」で日本人アーティストとして史上初のウィークリー1位にランクイン、米「Billboard」誌で表紙を飾るなどグローバルで数々の快挙を成し遂げている。

始球式登場は日本時間早朝5時半の発表だったが、ファンからは多くの反応が。「泣いてる。ドジャースタジアムにXGだよ」「マジのマジで?!」「うわやっば」「これはもう伝説級のファーストピッチだ!!」「すごいよ、XGちゃん」「現地行きたすぎる!!」「もはや意味わからない、混乱してるよ」「XG、凄いグループなので、皆さんチェックしてください」と待ちわびるコメントが殺到した。（Full-Count編集部）