SVリーグ男子チャンピオンシップファイナルバレーボールのSVリーグは17日、横浜アリーナで男子チャンピオンシップファイナル（決勝）の第3戦が行われ、レギュラーシーズン首位のサントリーサンバーズ大阪が同2位の大阪ブルテオンに0-3（22-25、20-25、18-25）でストレート負け。昨季に続く連覇とはならず、今季限りでの退団を表明している主将・高橋藍は試合後に涙を流した。電撃入団となったサントリー2年間では優勝と準優勝を