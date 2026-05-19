気温が徐々に上がり、サンダルを履きたくなる季節になってきました。しかし、汗やムレ、靴ずれなど、サンダルならではの悩みも気になるもの。そこで活躍するのが、無印良品の「さらっと綿 5本指 パーツソックス」です。サンダルに合わせても違和感なく履ける便利なアイテムを、無印良品好きのESSEonlineライターがリポートします。サンダル合わせがオシャレな「5本指 パーツソックス」無印良品の「さらっと綿 5本指 パーツソックス