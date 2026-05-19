【写真】中島健人の最新ショット／以前は黒髪×センター分け／“銀髪”だったことも 中島健人が自身のInstagramを更新。イメージチェンジした最新ショットを公開し、注目を集めている。 ■中島健人、前髪ありの最新ビジュアル披露 公開されたのは、『“IDOL1ST 中島健人” LIVE TOUR 2026』広島公演の舞台裏での自撮りショット。中島は華やかなフラワースタンドの横で、穏やかな微笑みを見せている。 中