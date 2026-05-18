【エレキ回路電子部品オーディションボックス】（東京都四畳半六区5歳（+59歳）歳）定年退職しネットサーファーとなり長々と古今東西のギターMod関連ホームページや動画を観てきましたが、ギターの電子パーツに関してはどのメーカーのどの種類のコンデンサがベストなどといったオカルトもどきな話よりも、「所詮自分のギターのピックアップとV・Tポット定数とコンデンサ静電容量の組み合わせ次第だよね」ということと勝手に理