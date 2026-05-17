大通公園周辺をはじめ、札幌の都心部を飛び交うミツバチたちが集めた希少なはちみつ『サッポロ・ミツバチ・プロジェクト（通称：さっぱち）』。 環境指標にもなるこの都市型養蜂の取り組みから生まれた特別な“百花蜜”が、このたび極上のスイーツとパンに生まれ変わりました！ 開発を手掛けたのは、札幌市内で冠婚葬祭サービスなどを展開し、地域に長年寄り添ってきた『株式会社あいプラン』のスタッフたち。2026年