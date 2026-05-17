元中日・吉見一起氏が教えるコントロール向上理論多くの投手が抱える悩みが、“安定しないコントロール”だ。ストライクが入らず、四球で崩れるケースは多い。精密機械のような正確な制球力を武器に中日のエースとして活躍し、日本代表「侍ジャパン」の投手コーチも務めた吉見一起氏は、制球力を向上させる方法として投球フォームを“5分割”してチェックすることを挙げた。吉見氏は投球動作を1：前足を上げる（軸足だけで立つ